دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال حملة «لتبقى نظيفة» بمشاركة وزير السياحة أحمد الخطيب، وتستمر الحملة لمدة 3 أيام لتغطية متنزهات السودة والحبلة، ومحافظة النماص، ويشارك فيها 100 متطوع ضمن برنامج مليون متطوع الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية. وتأتي الحملة لتعزيز الحس الوطني والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المقدرات الوطنية، والانسجام مع ما نصت عليه لائحة الذوق العام من ضرورة الحفاظ على المكتسبات العامة وعدم الجور عليها أو رمي المخلفات في غير أماكنها.وأكد الأمير تركي بن طلال، أن مثل هذه المبادرات تأتي لبناء الوعي لدى الجميع بأهمية الحفاظ على المواقع السياحية والمتنزهات، والاهتمام بتركها نظيفة، مشيراً إلى أن من المأمول أن تحقق هذه الحملة التي بادرت بها وزارة السياحة أهدافها المتمثلة في زيادة السلوك الإيجابي لدى زوار المواقع السياحية سواءً من أبناء المنطقة أو من السياح القادمين من مختلف المناطق. وقال أمير منطقة عسير، إن المنطقة شهدت خلال موسم صيف السعودية إقبالاً كبيراً من المواطنين، ما انعكس بشكل ظاهر على سوق السياحة وانتعشت الفنادق والشقق المفروشة والأسواق وبقية الخدمات، وهذا الأمر أسهم أيضا في تعزيز النشاطات الاقتصادية واستثمارات الأسر المنتجة ورواد الأعمال.من جانبه نوه وزير السياحة بدعم أمير منطقة عسير ومتابعته المستمرة لتطوير السياحة في المنطقة، وأثنى على إمارة وأمانة منطقة عسير على دعمهما للحملة التي تشارك فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج جودة الحياة. وأكد أن عسير إحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، مضيفاً: «نحن نراهن عليها محلياً وعالمياً». وقال أنا سعيد أن حملة «لتبقى نظيفة» تنطلق في مرحلتها الأولى من هذه المنطقة، معتبراً أن هذه خطوة للحفاظ على الاستدامة في مختلف الوجهات السياحية، مقدماً شكره لكافة المتطوعات والمتطوعين في الحملة.