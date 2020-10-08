أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أهمية أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، وأن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى. معلنا عن تسجيل 468 ‏حالة جديدة بفايروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة (337711) حالة، بينها (9556) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (913) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (323208) حالات بإضافة (596) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4947) حالة، بإضافة (24) حالة وفاة جديدة.واستعرض متحدث شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع المتحدث باسم الصحة، محاور خطة الرئاسة لموسم العمرة في مرحلتها الأولى التي تنقسم لأربعة محاور تتمثل في: «قياس درجة حرارة المعتمرين مع التأكيد على لبس الكمامات»، و«استمرار منع دخول المشروبات والمأكولات»، و«ترتيب الصفوف بشكل متباعد لمنع التقارب»، و«فحص دافعي العربات وإلزامهم بالإجراءات الاحترازية»، و«منع الوصول للكعبة المشرفة والحجر الأسود، و«تجهيز أربعة مقارّ للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر لا سمح الله»، و«تخصيص الرقم 1966 للبلاغات الهاتفية»، و«توفير أجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد الحرام».