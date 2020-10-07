نشر مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي اليوم تقرير التقدم الخامس بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من بيانات مجموعة الـ20 (مبادرة الفجوات).

وأوضح الصندوق في بيان نشره اليوم أنه سيتم تقديم التقرير إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية قبل اجتماعاتهم في واشنطن منتصف أكتوبر.

وأفاد الصندوق أن البيانات الدقيقة في الوقت المناسب تعدّ أمرًا بالغ الأهمية لإبلاغ قرارات السياسة، خاصة أثناء أزمة كوفيد 19، مشيراً إلى أن التقدم الذي أحرزته الاقتصادات المشاركة حتى الآن في إطار (مبادرة الفجوات) أثبت قيمته خلال جائحة كوفيد-19.

وأبان الصندوق أن المبادرة تمكّن صانعي السياسات من الوصول بشكل أفضل إلى المعلومات الأساسية لرصد المخاطر في القطاعات المالية وغير المالية وكذلك لتحليل الترابط والتداعيات العابرة للحدود، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التحسين.

وأشار الصندوق إلى أن التقرير يقدم لمحة عامة عن التقدم المحرَز منذ التقرير السابق في سبتمبر 2019، ويحدد التحديات التي واجهتها الاقتصادات المشاركة خلال هذا الوباء والخطوات المتبقية لتنفيذ توصيات المبادرة في عام 2021.

وبيّن أن التقرير يسلط الضوء على شكل جائحة كوفيد-19 والتحديات الكبيرة لبرنامج عمل المبادرة لعام 2020، وبالتالي وافقت الاقتصادات المشاركة على تمديد عمل المبادرة لمدة 6 أشهر حتى ديسمبر 2021، ومع ذلك استمر التقدم في تنفيذ توصيات المبادرة، على الرغم من التحديات التي يفرضها كوفيد-19.

ولفت الصندوق النظر إلى أن التطورات الإيجابية تشمل تحسينات في عمليات التجميع، وترتيبات تبادل البيانات، وإنتاج ونشر جداول إضافية، إضافة إلى توزيع الأدوات والقطاعات، مبيناً أنه لمواصلة تلبية احتياجات البيانات بعد عام 2021 تدعم الكثير من الاقتصادات المشاركة الحفاظ على عملية تعاون دولي منظمة.

وأضاف الصندوق: يمكن أن يساعد التفويض الجديد المحتمل في معالجة مسائل السياسة الناشئة، ويمكن تحديد إطار عام خلال عام 2021 وتقديمه في التقرير المرحلي القادم، الذي سيتم نشره في النصف الثاني من عام 2021 وتسليمه إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية.