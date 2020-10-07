بدأت الخطوط السعودية استخدام أشعة UVC فوق البنفسجية لتعقيم مقاعد طائراتها، بالتعاون مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية ، لتوفير كافة وسائل السلامة والوقاية لضيوفها وموظفيها.وتعمل التقنية الجديدة من خلال إطلاق أشعة فوق البنفسجية لتعقيم أسطح المقصورة ، خلال 10دقائق في مقصورة متوسطة الحجم بالكامل، كما يعقم الجهاز جانبي المقصورة في نفس الوقت، وتجمع هذه التقنية بين الكفاءة وسرعة الإنجاز ، ما تعد خطوة ضمن سلسلة من عمليات التعقيم التي تنفذها بها "السعودية" لتأمين أعلى معايير السلامة.