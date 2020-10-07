افتتح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وفور وصول أمير تبوك قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى، وتجول على أقسامه، مستمعاً لشرح مفصل عن مكونات المبنى الذي شُيّد على طريق الملك خالد بمدينة تبوك بمبلغ إجمالي قُدّر بـ18.660.000 ريال، على مساحة 6500 متر مربع، ومكون من 4 طوابق، ويضم عددا من المكاتب التي جُهّزت بأحدث وسائل التقنية لتمكّن الديوان من أداء مهماته الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة.

ثم تسلم أمير منطقة تبوك في نهاية الجولة هدية تذكارية من رئيس الديوان العام للمحاسبة بهذه المناسبة.

وأكد الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي أهمية دور الديوان العام للمحاسبة المعني بتنمية البلاد والحفاظ على مكتسباته، منوهاً بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على ذلك، وجسدتها القرارات الحكيمة الأخيرة التي ظهرت للتطوير والتنظيم وبدأت تعطي ثمارها.

وتمنى الأمير فهد بن سلطان أن يسهم فرع الديوان بالمنطقة في تعزيز التنمية في البلاد، داعياً المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

من جهته ثمّن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري لأمير منطقة تبوك افتتاحه المبنى، مؤكداً حرص الديوان على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين تسهم في زيادة أدائهم وإنتاجهم، حاثا جميع الموظفين على بذل المزيد في العمل والإسهام في إنجاح منظومة الأداء.