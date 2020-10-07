تطلع المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة إلى إلزام المطاعم ومحلات بيع الوجبات واللحوم بتوظيف سعوديين تفادياً لما يقع من تجاوزات واستهانة بالنظافة ما يتسبب في حالات تسمم طالت بعض المتعاملين معها من مواطنين ومقيمين. وشدد المجلس في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد آل هادي على ضبط وربط كل ما له علاقة بصحة الإنسان بالكاميرات وتعزيزها بشاشات مراقبة في إدارات صحة البيئة، وأقر المجلس توصيات لتحسين الصورة البصرية داخل مدينة الباحة العتيقة، ومراقبة المتنزهات والحدائق لصيانتها عن العبث، وتوسعة مداخل ومخارج الصرافات الآلية.