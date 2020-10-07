أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 468 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 596 حالة تعافٍ إضافية، 24حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 337711 حالة، من بينها 9556 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 913 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 323208 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4947 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 337711 حالة، من بينها 9556 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 913 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 323208 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4947 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.