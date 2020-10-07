دشّن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي، والمشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير، وعدد من مسؤولي الصحة، اليوم (الأربعاء)، عددًا من المشاريع الصحية والتطويرية التي تنفذها الوزارة بمحافظة جدة.

واطّلع محافظ جدة على مشروع توسعة العناية المركزة وتجهيز غرف العمليات والمساندة بمستشفى العزيزية للأطفال، كما دشّن محافظ جدة ووزير الصحة مبنى الطوارئ بمستشفى الثغر، وإطلاق الهوية الجديدة لمركزي الأمير فواز و البوادي، إضافة لتطوير مبنى اللجان الشرعية لتوفير أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لسكان وأهالي محافظة جدة.

واستمع الأمير مشعل بن ماجد لعرضٍ عن المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة كتحسين الواجهات الخارجية وتطويرها في المرافق الصحية، إلى جانب تطوير 14مركزًا صحيًا بهوية جديدة وإعادة تأهيل المرافق بشكل كامل ورفع كفاءة البنى التحتية.

هذا وبارك الأمير مشعل بن ماجد افتتاح وتطوير هذه المشاريع، مشيرًا إلى أن الأطفال غالين علينا ويحتاجون رعاية وعناية خاصة، مؤكدا المضي في خدمة المواطنين والعناية بصحتهم امتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرعاية الصحية في المملكة. وأضاف أن محافظة جدة لن تكتفي بالمشاريع الصحية الحالية والمشاريع قادمة وسترى النور قريبا وتخدم المواطنين، متمنيًا لمنسوبي صحة جدة التوفيق والسداد.

فيما أعرب الدكتور الربيعة عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على تشريفه وحضوره افتتاح تلك المشاريع المباركة التي ستحقق الأهداف المنشودة.

يذكر أن تلك المشاريع قد بلغت قيمتها 32.317.966 ريالا.