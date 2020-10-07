رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره إلى القيادة إثر اللفتة الكريمة من مجلس الوزراء والإشادة بجهود المعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: «أرفع عظيم الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على اللفتة الكريمة من مجلس الوزراء لزملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم، والإشادة بجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن».

يشار إلى أن مجلس الوزراء تطرق (خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز) إلى احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم، منوهاً بما يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزز مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان.

وأعرب عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل، وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بُعد.