أكملت جامعة جدة استعداداتها كافة لبدء الاختبارات الحضورية للطلاب والطالبات في مقرات الجامعة الرئيسية وفروعها التي تنطلق (الأحد) القادم.

وحددت عمادة القبول والتسجيل بمتابعة رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق هذه الإجراءات لضمان سير عملية الاختبارات الحضورية في بيئة صحية آمنة بكل يسر وسهولة وضمان عدم حدوث أي إصابات عدوى بين الطلاب والمنسوبين.

وتضمنت هذه الإجراءات تحديد أوقات للتعقيم بين فترات الاختبار ووضع نقاط فرز بصرية ومسارات متعددة إضافة إلى ضمان التباعد الاجتماعي وتقليل سعة القاعات إلى النصف.

كما قامت عمادة القبول والتسجيل بتنظيم جداول الاختبارات الخاصة بطلاب وطالبات السنة التحضيرية بشكل مبتكر، إذ يدخل الطالب على رابط الاختبارات الخاصة به ويظهر له جميع ما يتعلق بزمن ومكان الاختبار وتوفير خرائط تفاعلية يستخدمها الطالب لمعرفة مكان انعقاد الاختبار بالتحديد. إضافة إلى توزيع اختبارات كليات الجامعة على أسابيع مختلفة حتى تسير عمليات الاختبارات في ظل التباعد الاجتماعي.

ووجه عميد القبول والتسجيل الدكتور عيسى بن عبدالله السلمي شكره لرئيس الجامعة على دعمه الدائم ومتابعته بشكل مستمر لضمان عقد الاختبارات الحضورية بالجامعة بما يحقق الإجراءات الاحترازية والوقائية.