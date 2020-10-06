حققت جمعية «حركية» المختصة بالإعاقة الحركية للكبار حلم 1144 من أصحاب الهمم بمساعدتهم على الإنجاب، إذ تعاني هذه الفئة من مشكلات وصعوبات في الإنجاب. وتسعى الجمعية لإتمام العمليات المعقدة من خلال وحدات وتقنيات المساعدة وأطفال الأنابيب والتلقيح المجهري بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة، ومن ضمنها إبرام اتفاقية تعاون مع مدينة الملك فهد الطبية لعلاج 100 مستفيد ومستفيدة.وتهدف جمعية حركية إلى تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي بين المتزوجين من ذوي الإعاقة عند إنجابهم أطفالا أصحاء، وإدخال الفرحة والسرور والبهجة على نفوسهم، ومساعدة والديهم من ذوي الإعاقة.ويعد برنامج «المساعدة على الإنجاب» أحد البرامج الاجتماعية بالجمعية، وضمن الأهداف التنموية لـ«حركية»، ويمثل المرحلة الثانية من مشروع تأمين الحياة السليمة لذوي الإعاقة، وفعّلت الجمعية البرنامج من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات، وإبراز الجانب التثقيفي الصحي عن العقم والإنجاب والتلقيح الصناعي.