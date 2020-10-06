



نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع أعمال سفلتة وتأهيل الشوارع بمخططات المنح بوادي جليل شمال الطائف، وذلك ضمن البرنامج الشامل لتأهيل وسفلتة الشوارع الرئيسية والداخلية لمخططات المنح والذي ينفذ تباعاً وفق المخصصات المعتمدة.

وأوضحت أمانة الطائف أن خطط دعم مخططات المنح بالخدمات البلدية يتم تنفيذها وفق آلية تعزيز أعمال التنمية والتطوير بالمخططات وكافة الأحياء بالمدينة، حيث عملت وكالة المشاريع على تمهيد الشوارع وسفلتتها، وذلك بعد ودراسة الأولويات وقياس الكثافة السكانية، ونسب الارتياد والحركة المرورية، وسيتبع أعمال السفلتة تنفيذ أعمال الأرصفة وتجميل الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية وتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية وتخطيط الشوارع ودعمها بمحددات المسارات.

وتعمل الفرق الميدانية على استكمال تمهيد وسفلتة باقي الشوارع بالمخططات السكنية الواقعة في الضواحي، حيث تشمل الأعمال القادمة مراحل متعددة لأعمال تأهيل الشوارع، يما يعزز الخدمات البلدية ويضمن راحة سكان المخططات والتسهيل عليهم.

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