منحت جائزة نوبل في الفيزياء، للأمريكية أندريا غيز، والبريطاني روجر بنروز، والألماني رينهارد غنزل، والأمريكية لأبحاثهم حول الثقوب السوداء.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن البريطاني روجر بنروز سيحصل على نصف جائزة هذا العام «لاكتشافه تشكل الثقوب السوداء وفقاً للنظرية النسبية العامة» التي تحدث عنها أينشتاين، بينما حصل كل من جينزل وغيز على النصف الآخر من الجائزة لاكتشافهم «جسم مدمج فائق الكتلة في مركز مجرتنا» درب التبانة. وتعتبر الأستاذة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أندريا غيز، رابع امرأة فقط تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء، حيث منحت لأول امرأة قبل 55 عاما وآخر مرة في عام 2018. وقال جوران كيه هانسون، أمين عام الأكاديمية، إن الألماني رينهارد غينزل والأمريكي أندريا جيز سيحصلان على النصف الثاني من الجائزة «لاكتشاف جسم مدمج فائق الكتلة في مركز مجرتنا». وتتكون الجائزة المرموقة من ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.1 مليون دولار)، ويرجع الفضل فيها لوصية تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل. وتمت زيادة مبلغ الجائزة أخيرا لتتواءم مع التضخم. وتمنح نوبل جوائز أخرى في الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.