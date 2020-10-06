أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحديث ورفع البيانات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لـ29.285 من منسوبي المساجد (خطيب، إمام، مؤذن، خادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال اليومين الماضيين منذ بدء تحديث البيانات في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونياً مواكبة للتحول الرقمي 2020، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وبناء على تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية موجه لجميع فروعها والإدارات المرتبطة بها بمناطق المملكة لمنسوبي المساجد، فقد حُددت خمسة أيام بدأت الأحد الماضي لرفع البيانات وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافآت المالية.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حساباتها الرسمية منسوبي المساجد بمختلف المناطق إلى سرعة رفع وتحديث بياناتهم وتحري الدقة في ذلك قبل نهاية الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه في حال دعت الحاجة إلى المساعدة فيمكن للمستفيدين التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.