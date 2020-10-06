أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 477إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 557 حالة تعافٍ إضافية، و 25 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 337243 حالة، من بينها 9708 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 932 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 322612 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4923 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 337243 حالة، من بينها 9708 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 932 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 322612 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4923 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.