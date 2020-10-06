فيما تستعد لإعادة تقييم 91 عقاراً لتحديد حالتها الإنشائية مرة أخرى في مرحلتها الثانية، بدأت أمانة جدة في تنظيم وإزالة حي النزهة الشعبي جنوب مطار الملك عبدالعزيز، وإعادة تنظيم الأحياء وتحسين جودة الحياة فيها، ويسبق ذلك نزع الخدمات إلى جانب إيقاف الخدمات عن العقارات غير المملوكة بصكوك.وتواصل «الأمانة» جهودها في تنظيم الأحياء الشعبية المستهدفة لتحسين جودة الحياة بإضافة المرافق وتسهيل وصول الخدمات للسكان، ونفذت في الفترة الماضية أعمال إزالة لبعض المباني الآيلة للسقوط في شارع حراء بحي السلامة الشعبي.وقال رئيس بلدية المطار الفرعية المهندس إياد صدقة فاضل إن أعمال التنظيم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أسفرت عن البدء في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط ونزع الخدمات عن 167 مبنى تقررت إزالتها في المرحلة الأولى من أصل 261 عقاراً، مبيناً أن البلدية أغلقت 28 نشاطاً تجارياً، ورفعت 20 سيارة خربة من الموقع.