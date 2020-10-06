دشن مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار: «المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل»، والمعرض المصاحب الذي أعدته وحدة علاقات المعلمين في مبنى الإدارة بحي الملك فهد، بمشاركة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور خالد الوسيدي، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور فهد القايدي، وعدد من قيادات التعليم.

من جانبه، أكد مدير عام التعليم أن دور المعلم في العلمية التعليمية هو الدور الأكبر والأكثر تأثيراً، مضيفاً أن التعليم في المملكة حقق قفزات واسعة ونوعية ويعد من أفضل أنظمة التعليم في العالم، ويأتي ذلك بفضل من الله تعالى ثم بفضل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم وجميع منسوبي التعليم، مشيداً بالجهود المخلصة للمعلمين والمعلمات في الميدان الذين يقدمون كل ما يملكون من وقت وجهد في سبيل خدمة أبناء وبنات هذا الوطن، وتسليحهم بالعلوم والمهارات ليكونوا لَبِنَات في بناء وتقدم هذا الوطن الغالي»، وأشاد بما يقدمه المعلمون والمعلمات من تجارب تربوية متميزة.

كما قدم شكره للمتقاعدين من المعلمين والمعلمات الذين ترجلوا عن التعليم، وخدموا سلك التعليم على مدى سنوات طويلة أفنوا فيها زهرة شبابهم في تربية وتعليم أبناء هذه المدينة الطاهرة المباركة، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الجديدة وهم يرفلون بوافر الصحة والعافية والأمن والأمان في ظل حكومة هذا الوطن الغالي والعزيز.