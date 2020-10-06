بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.