طلبت إمارة منطقة مكة المكرمة والشؤون الصحية بالطائف من وزارة الصحة، إعادة مخصصات 6 مشاريع صحية كانت سُحبت منها قبل ثلاثة أعوام. وأبلغ المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان «عكاظ» أنه تم أخيراً الرفع من إمارة منطقة مكة المكرمة وكذلك الشؤون الصحية بالطائف للوزارة بطلب إعادة مخصصات مشاريع مستشفى الصحة النفسية 500 سرير بـ293 مليون ريال، مركز القلب بـ120 مليون ريال، مركز الأسنان 100 عيادة بـ110 ملايين ريال، مشروع المختبر الإقليمي بـ20 مليون ريال، مستشفى الأطفال 300 سرير بـ260 مليون ريال، إضافة إلى مستشفى الحوية 350 مليون ريال. وأضاف الحميدان أنهم في انتظار إعادة تكاليفها لتنفيذها.يشار إلى أن صحة الطائف أعلنت في عام 2017 عن إيقافها ستة مشاريع صحية نتيجة سحب المخصصات المالية عنها والتي قدرت بـ1.153 مليار ريال.