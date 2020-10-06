أكد متحدث رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، أن توافد المعتمرين إلى المسجد الحرام يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة مسبقاً؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.وبين أن الرئاسة تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين في ظل تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن الرئاسة أطلقت حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا» في عامها الخامس لتؤكد من خلالها أن خدمة المعتمر والزائر الكريم وسام فخر يعتز به منسوبو الرئاسة.وأفاد أن الرئاسة أطلقت حزمة من البرامج التوجيهية والإرشادية ميدانياً وإلكترونيا؛ حيث تم تخصيص (30) موقعاً لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين تعمل على مدار الساعة، كما فعّلت مكتب الهاتف المجاني، وتم توزيع العديد من المترجمين مع المشايخ في الإفتاء لإجابة السائلين بلغاتٍ متعددة، كما خصصت الرئاسة رقماً موحداً (1966) للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة على مدار الساعة سعياً لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين.