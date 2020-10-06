أعلنت الصحة أمس (الإثنين) تسجيل (379) حالة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية (336.766) حالة؛ بينها (9.813) حالة نشطة (أقل من العشرة آلاف حالة) ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و(938) حالة حرجة، كما تم تسجيل (570) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (322.055) حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (379) حالة؛ منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5% فيما بلغ عدد الوفيات (4.898) حالة بإضافة (23) حالة وفاة جديدة مع إجراء (47.129) فحصاً مخبرياً جديداً.وتصدرت مكة المكرمة حالات التعافي بـ72 حالة، المدينة المنورة 36، الحرجة 26، أبها 25، الهفوف 24، بللسمر 24، جدة 23، حفر الباطن 23، الدمام 22، المبرز 20. فيما تصدرت مدن الإصابات المدينة المنورة بـ82 حالة، الهفوف 31، مكة المكرمة 25، ينبع 25، الرياض 24، والدمام 23.