مع اليوم العالمي للمعلم.. يمر التعليم في السعودية بأهم مرحلة نجاح تقودها الوزارة في تطبيق التعليم عن بعد، إذ ظهرت المدارس افتراضيا عبر منصة مدرستي التي يقضي فيها الطلاب والمعلمون يومهم الدراسي، وجمعت التقنية الحديثة الطالب والمعلم افتراضيا، الأمر الذي ساهم في عدم فقدان الطالب لأي من دروسه.وأجمع معلمون وطلاب بأن المعلم هو محور العملية التعليمية وأحد أركانها، مؤكدين لـ«عكاظ» أنه برغم استمرار التعليم عن بعد إلا أن المعلم يمارس دوره دون قصور.وأكد مدير التعليم بالشرقية الدكتور ناصر الشلعان على الدور المحوري للمعلم في بناء المجتمع وتكوين ثقافته، والجميع استشعر رسالته العظيمة ومهمته الجسيمة في بناء الفكر والسِمات وتشكيل التأثير على أبنائنا وبناتنا منذ اللبنات الأولى وإعدادهم بسلاح العلم والمعرفة لمواجهة المستقبلوقال إن الجميع بمن فيهم الأسرة يضعون جهود المعلم والمعلمة القيادية محل تقدير واعتزاز، وأفاد أن الجهود العظيمة تجلت في تجربة التعليم عن بعد، إذ تجاوزت الوزارة كل التحديات بفضل ما يؤديه كل معلم ومعلمة منذ التهيئة والتسجيل والدعم والمساندة عبر المنصة إلى تقديم الدروس وفقاً للجداول الدراسية وحتى تقديم المنتج بشكل يحاكي الواقع.من جانبه، قال المعلم ناصر العريدي إن الكلمات تقف عاجزة أمام القامة الشامخة للمعلم فهو من يصنع العظماء ورسل العلم وقناديل النور و يثبت للعالم أجمع قدرته على أداء رسالته وإيصالها لأبنائه الطلاب رغم كل الظروف الاستثنائية.ومن جهة ثانية، قال المعلم محمد العمري: الحمد لله الذي اجتبانا لهذه المهنة ووفقنا لأدائها على الوجه الأكمل فالمعلم هو المربي والقدوة والأب ورأينا أهمية ذلك في ظل الجائحة وما وجدت الأسر من صعوبات في التعليم عن بعد وجعلهم يستشعرون جهد المعلم، فلقد كان يقوم بأغلب الجهد لوحده دون كلل، فوجب وضعه بالمكانة التي يستحقها. وأشار المعلم سلطان الهاجري إلى أنه في يوم المعلم لا بد أن نشكر كل معلم ومعلمة أدوا أمانتهم بإخلاص، فالمعلم يُنير بقلمه فكرا ولا ينتظر من أحد الشكر، ويستثمر عمله وجهده في صناعة العقول. وقال الطالب ريان الزهراني: المعلمون لهم دور كبير في التعليم بشكل عام وما نمر به حاليا من استخدام التعليم عن بعد، فهم أساس قوي في التعليم ويعملون من أجلنا ولن ننسى أفضالهم علينا ما حيينا.من جانبه، يضيف الطالب خالد وليد الحسين أنه عندما يحتفل العالم بيوم المعلم يظهر له تقديره لدوره الرائد في بناء المجتمع وتنوير أفراده.. وأنا كذلك أدرك وأعي أهمية رسالة المعلم وأقف له احتراماً لهذا العطاء وهذا الدور الرائد.