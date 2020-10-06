رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اجتماعاً بحضور مديري عموم التعليم بمكة المكرمة وجدة والطائف.واطلع خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي، ومدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي على رحلة التعليم عن بُعد وخُطط الإدارات الثلاث في التعليم الافتراضي والإطار الإجرائي لخطة معالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات.واستعرض الاجتماع إجراءات الرحلة التعليمية للطلاب المفقودين من منصة مدرستي، حيث قامت الإدارات بتشكيل لجان لدعم ومتابعة الطلاب المفقودين من المنصة التعليمية وتعميم المهارات والتكليفات الأسبوعية المعتمدة من إدارة الإشراف التربوي.واستمع الفيصل لشرح تعريفي عن منصة مدرستي، إلى جانب مبادرة «أسرتي مدرستي» التي نفذتها إدارة تعليم مكّة والهادفة إلى تعزيز دور الأسر تجاه أبنائهم، وتقديم الدعم والمساندة للأسر من خلال تدريبهم على برامج منصة مدرستي وإقامة حلقات نقاش معهم، ونُفذت المبادرة في 295 مدرسة بمكة، استهدفت 31596 من أولياء الأمور، فيما بلغت حلقات النقاش 827 حلقة.