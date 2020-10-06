سجلت العاصمة الرياض انخفاضاً في درجات الحرارة خلال الشهر الماضي بنحو درجة مئوية مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.ويعد الانخفاض هو الأكبر الذي تشهده العاصمة في خمس سنوات، ليصل متوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر الماضي داخل المدينة إلى نحو 34.8 درجة مئوية، بعد أن كان متوسط درجات الحرارة خلال العام الماضي في الشهر ذاته نحو 35.7 درجة مئوية، وذلك حسب الهيئة الملكية لمدينة الرياض.وسجلت الرياض خلال شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي حالة غبارية ليوم واحد، بينما شهد العام الحالي حالات غبارية في الرياض بلغت نحو 37 يوما، أي ما يعادل 285 ساعة بحالة طقس غبارية، وهو المعدل الأقل منذ عام 2017، إذ شهدت خلال عام 2019 حالة غبارية لنحو 48 يوما.