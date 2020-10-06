بمجرد أن تهطل الأمطار على مركزي العبلاء وجرد بمنطقة الباحة، يعلم المواطنون أنهم محتجزون لا محالة جراء السيول الجارية في وادي «رنية»، ما يتطلب إنشاء جسر وعبّارات على الوادي لمنع حالات الاحتجاز وتوقف الحركة المرورية على طريق بلجرشي وبيشة التي تتكرر سنوياً.وأكد كل من عايض الأكلبي وعبدالله الأكلبي وسعيد الغامدي، حاجة طريق بلجرشي وبيشة لإنشاء قنوات وعبّارات لتصريف مياه الأمطار والسيول، نظراً لأهمية الطريق الذي يسلكه الكثير من المسافرين كما أن سكان مركز العبلاء يعتمدون عليه للوصول إلى مدرسة البنات والمدرسة الثانوية والمركز الصحي، مطالبين باعتماد تنفيذ جسر على الوادي الذي يعتبر من أكبر الأودية على مستوى المملكة ويكثر معه جريان السيول نظرا لكثرة روافده، وهذا الوادي عند جريانه يوقف الحركة ويمنع المسافرين والسكان من الوصول لمبتغاهم، وفوق ذلك يبقى الطين والوحل عدة أيام عقبة في الطريق.وأشاروا إلى أن الطريق بين بلجرشي وبيشة يعد الأقرب لسكان بلجرشي، إلا أن سيول وادي رنية غالباً ما تدفع المسافرين لتجنبه خوفا من الاحتجازات في السيول.