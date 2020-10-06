علمت «عكاظ» بأن إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الباحة، أحالت عينات غذائية من أحد مطاعم العقيق للمختبر للتأكد من تسببها من عدمه في تسمم 195 مواطناً ومقيماً، منهم 20 منومون في المستشفى العام.وأكد المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة الباحة ماجد الشطي، استقبال مستشفى العقيق أمس، 195 حالة تعاني من أعراض تسمم غذائي، تمثلت في التقيؤ والإسهال ما استدعى تنويم 20 حالة بينهم 5 أطفال، وذلك خلال يومي (الجمعة) و(السبت) وصباح الأحد.