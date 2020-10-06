باشرت الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة خلال شهر سبتمبر 970 بلاغاً.

وأوضح المتحدث باسم فرع الهيئة بالباحة عماد بن منسي الزهراني أن الفرق الطبية قدمت الخدمة الإسعافية لمصابي (128) حادثة مرورية، و(9) حوادث دهس، و(20) حالة انقلاب مركبات، و(298) حالة مرضية عادية، و(55) حالة مرض معدٍ، و(47) حالة سقوط، و(18) حالة حريق، و(3) حالات غرق، و(9) حالات احتجاز، وحالة اختناق، و(23) حالة أزمة قلبية، و(19) حالة غيبوبة، و(90) حالة إغماء، و(80) حالة أزمة تنفسية، و(16) حالة نزيف، و(7) حالات ولادة، وحالتي تسمم عن طريق البلع، و(11) حالة تسمم باللدغ، و(20) حالة تشنج حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق، وحالة صعق كهربائي، مؤكداً أنه تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ(52) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، مشيراً إلى أن حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية بلغت (24) حالة وفاة.