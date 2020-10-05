رعى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي صباح اليوم (الإثنين)، الحفل الذي أقامته الشؤون المدرسية بالإدارة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يوافق الـ5 من أكتوبر، تحت شعار «المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل»، وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة، بحضور قيادات التعليم بجدة، وعدد من المعلمين والمعلمات المكرمين.

وأكد المسعودي في كلمة خلال الحفل أن المعلم والمعلمة يقومون بدور محوري في صناعة الإنسان وبناء الأوطان وإعداد جيل متوازن معتدل في حياته منتج لوطنه الذي ينتظر من أجيال المستقبل الكثير، مضيفا أن المعلمين والمعلمات قدموا ويقدمون في هذه الظروف الاستثنائية نماذج مشرفة في أداء رسالتهم السامية لذلك كان الاحتفاء بيومهم العالمي بمثابة التكريم لهم والإيمان بسمو رسالتهم ودورهم المؤثر في بناء مجتمعاتهم التي لن ترتقي دون تعليم مميز ومعلم مبدع.

وتخلل الحفل تكريم 35 معلماً ومعلمة من أصحاب المبادرات التدريسية النوعية، إضافة لتكريم 41 معلما ومعلمة ممن انتقلوا إلى رحمة الله، كما قدم مكتب «وفاء» بتعليم جدة لرعاية أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي ومنسوبات تعليم جدة درعين تقديريين لذوي معلم ومشرفة انتقلا إلى رحمة الله وذلك وفاء وتقديرا لهما.

يذكر أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يهدف إلى إبراز الدور القيادي له وتقدير إنجازات المعلمين والمعلمات، إضافة إلى إبراز صفات القيادة والابتكار لديهم وكذلك التوعية بالدور الرئيسي لهم لتحقيق التنمية المستدامة في ظروف جائحة كورونا.