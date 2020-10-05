التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري رئيس مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل الفايز اليوم في مكتبه بمقر مجلس الأعيان، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات السعودية الأردنية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها.



وعبر الفايز عن اعتزازه الكبير بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه هذه العلاقات التاريخية والمتجذرة التي يحرص على تطويرها والبناء عليها باستمرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخوه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مؤكداً على أن العلاقات السعودية الأردنية راسخة ومتينة وقائمة على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل الذي تعزز عبر العقود الماضية.



من جهته، هنأ السفير السديري الفايز بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه رئيساً لمجلس الأعيان، وأكد السفير السديري متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.