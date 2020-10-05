شدد أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على أهمية استكمال مشروع السياج الحامي لقنوات الري والصرف الزراعي المكشوفة التي تغذي بحيرة دومة الجندل، وتطبيق اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأرواح، مع إيجاد طرق تضمن وصول سيارات وآليات الطوارئ في محيط البحيرة.واعتمد خلال ترؤسه عن بعد من مكتبه بالإمارة اليوم اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة خطة مواجهة مخاطر الأمطار للعام الحالي وتوفير كافة متطلباتها لجميع الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه، والاستمرار في إزالة أي إحداثات وإنشاءات عشوائية في الأودية والشعاب.واستعرض الاجتماع تقرير الخطط المعدة من قبل الجهات المعنية، خصوصا ما يتعلق بتفعيل استعدادات الجهات المعنية في المنطقة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول.