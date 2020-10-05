أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن التحول للتعليم الإلكتروني يدعم إيجاد مجتمع رقمي فعال، ينمي المعرفة، ويوفر وصولاً أوسع إلى مصادرها، بما ينعكس على العملية التعليمية بشكلٍ إيجابي، ويساهم في نقلها لمستويات أعلى، مشدداً على أهمية مراعاة اختلاف الفئات بين الطلاب، وإيجاد برامج متخصصة لكل فئة، ومراعاة التفاوت في القدرات بينهم، والحرص على أن تكون بيئة التعليم الإلكتروني بيئة جاذبة ومحفزة لهم، مثمناً جهود المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم، لاسيما مع تغير وتطور أدواته، التي تشهد تطورات عديدة كل عام، إلا أن إخلاصهم وتفانيهم لم يتغير، مما يعول عليهم الكثير والكثير في تنشئة جيلٍ واعد، متسلح بالعلم والمعرفة، مستقيم بالتربية والأخلاق، رائد ومنافس في مختلف حقول العلوم.وبحث خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس المنطقة الشرقية التعليمي للعام الحالي عبر الاتصال المرئي اليوم بمشاركة مديري التعليم، جهود إدارات التعليم في المنطقة في تفعيل التعليم عن بُعد، والأنشطة ذات الصلة بالمنصات الرقمية للتعليم عن بُعد.وأشار رئيس المجلس الدكتور ناصر الشلعان، إلى مشاركة 1324 مدرسة للبنين والبنات في منصة مدرستي تفاعل خلالها 375698 طالباً وطالبة، إضافة إلى مشاركة 590 مشرفاً ومشرفة في تقديم الدعم للمعلمين والمعلمات خلال تقديم الكثير من الأساليب التي تتوافق والتعليم الإلكتروني حيث تجاوزت تقديم 392 أسلوباً.وأوضح أن منصة مدرستي توفر أكثر من 45 ألف مصدر تعليمي متنوع منها فيديوهات مرئية وكرتونية، ألعاب تعليمية، واقع معزز، كائنات ثلاثية الأبعاد، تجارب تفاعلية وماتعة، قصص وكتب تربوية، إضافة إلى توفر أدوات للتخطيط والتصميم التعليمي، والتقييم مثل اختبارات إلكترونية، وبنوك أسئلة تضم أكثر من 100 ألف سؤال محكّم في أغلب المقررات الدراسية، لافتاً إلى استلام تعليم الشرقية مؤخراً لــ 2341 جهازاً لوحياً مزوداً بشرائح أنترنت، وذلك ضمن دفعة الأجهزة الواردة من قبل وزارة التعليم من خلال برنامج مؤسسة تكافل الخيرية للعام الدراسي 1442هـ، التي تم العمل على فرزها وإيصالها لأيدي المستفيدين من الطلبة.