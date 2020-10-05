أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 379 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 570 حالة تعافٍ إضافية، 23 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 336766 حالة، من بينها 9813 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 938 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 322055 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4898 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 336766 حالة، من بينها 9813 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 938 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 322055 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4898 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.