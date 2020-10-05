تقدمت جامعة الطائف إلى 4 مراكز في تصنيف الـ (webometrics) في تحديث يوليو 2020. لتحجز مقعدها ضمن أفضل 10 جامعات سعودية.

ويُعنى هذا التصنيف بجودة وأثر المحتوى الإلكتروني على مواقع الجامعات، بالإضافة إلى عدد الاقتباسات للباحثين والأوراق العلمية.

وقال رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، إن تصنيف الـ(webometrics) وتقدم ⁧‫جامعة الطائف⁩ لتكون من أفضل 10 جامعات سعودية، باعث للشكر لكل من كان له بصمة في ذلك من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأيضا من أبنائنا الطلاب والطالبات، ‏أشكركم جميعا وأتمنى أن تكملوا مسيرة التميز والعطاء، مضيفا «بمثلكم يكون الرقي والألق».

وكانت جامعة الطائف تم تأسيسها تقريبا قبل 16 عاماً وتوالى على إدارتها 3 قادة بدءا من الراحل عبدالإله باناجة، ومن بعد الدكتور طلال المالكي بالتكليف لمدة قصيرة ثم عيّن الدكتور حسام زمان مديرا لها لمدة ثلاث سنوات، ومن بعده الدكتور سعد الزهراني مكلفا لأقل من عام، وأخيراً تم تعيين الدكتور يوسف عسيري.