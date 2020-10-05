دشن الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس مجلس جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، اليوم (الإثنين)، الجائزة بعامها الثامن ونسختها الرقمية الثانية تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم، تحت شعار: «كلنا نقدرك».

وبهذه المناسبة أعلن محافظ جدة انطلاقة الجائزة بنسختها الرقمية الثانية 1442هـ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

يذكر أن الجائزة هي إحدى مبادرات المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، وتمت صياغتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجدة، لرفع الجانب التنافسي بين معلمي ومعلمات جدة وتكريم المبدعين، وإظهار التقدير الكبير من الأهالي والطلبة والطالبات والمجتمع بوجه عام لهم ومكافأة جهودهم.

فيما تشهد بنسختها الحالية تحولاً مهمًا غير مسبوق وهو التحول الرقمي الكامل وفقاً لرؤية المملكة، وبما يواكب ظروف المرحلة في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار جائحة كورونا المستجد، كما سيصاحبها مسابقات تبرز قيمة ودور المعلم في مجتمعه تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة هاكاثون للمعلمين كأول مبادرة من نوعها على مستوى المملكة، لضمان الاستمرارية والتحفيز وتمثيل المملكة بمسابقات دولية.