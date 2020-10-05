اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني برئاسة أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وعضوية كل من عبد العزيز الخنين ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة، والمهندس خالد الدغيثر ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وفيصل الشريف ممثلاً لوزارة المالية، وقصي الفواز ممثلاً لوزارة الإعلام، ومحمد الوايلي ممثلاً لوزارة التجارة.كما تضمن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية تسمية خمسة أعضاء في مجلس إدارة الشركة يمثلون القطاع الخاص وهم: الدكتور محمد المطلق، ياسر أبو عتيق، عمرو خاشقجي، طارق فقيه، وحمد السليمان.وجاء التشكيل الجديد عقب صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني والقاضية بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 11 عضوا تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات برئاسة أمين محافظة جدة وخمسة أعضاء يمثلون: (إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية، وزارة الإعلام، وزارة التجارة)، إلى جانب خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية ويحدد مكافآتهم.