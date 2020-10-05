تأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، لتؤكد الاهتمام الكبير، والدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة للقطاع الصحي، من أجل الارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، التي سجلت نجاحات نوعية في مواجهة فايروس كورونا، كانت محل تقدير الدول والهيئات الصحية العالمية.ولم يتوقف دعم الدولة عند دعم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية والمجمعات الطبية، وإنما يمتد في كل يوم إلى تنظيم هذه الخدمات ونشرها في جميع مناطق المملكة، وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة. ومن شأن الموافقة على قرارات توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال، وقيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد القواعد اللازمة للإفصاح عن الأحداث الجسيمة، التي تقع في المرفق الصحي ورفعها إلى المجلس الصحي السعودي لمعالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وإعداد التنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث، والتأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية؛ مواصلة النجاحات النوعية في مجال الخدمات الصحية.