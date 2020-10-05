أعلنت وزارة الصحة أمس (الأحد) تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (336.387) حالة، بينها (10.027) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (955) حالة حرجة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أنه في ما يتعلق بالتحليل الوبائي ما زالت الصحة تسجل مستويات الحالات الحرجة دون مستوى الـ1000 حالة، وخلال الأسبوع الأخير نسجل مزيداً من مستويات الانخفاض بمستوى 7.6% تقريباً عن آخر تسجيل.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، وأشار فيه إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (321.485) حالة بإضافة (511) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (4.875) حالة، بإضافة (25) حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6.678.019) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (39.340) فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال المتحدث «نزيد مكاسب العودة إلى مناشط الحياة ونعود بحذر والتي أثبتت بأنها تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي».