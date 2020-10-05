تحفظت الجهات الأمنية بالرياض على مواطنة نشرت مقطعا مصورا احتوى ألفاظاً وعباراتٍ تتضمن الإساءة للغير تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح مساعد متحدث الشرطة الرائد خالد الكريديس، بأن مقطع الفيديو المرصود يندرج تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ تمكنت الجهة الأمنية من تحديد هوية الفاعل؛ وهي مواطنة، في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.