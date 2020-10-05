فتح ملتقى مكة الثقافي أبوابه أمام أبناء المنطقة لوضع بصماتهم الإبداعية والرقمية ضمن موضوع الملتقى «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» بتقديم مبادرات وبرامج تخدم أهداف الملتقى، التي تستهدف مفهوم القدوة وتطبيقها لبناء السلوك الصحيح وتنمية التواصل في المنطقة، وتفعيل دور الأفعال لإكساب المهارات الحديثة.كما يقدم ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أخيرا، مجموعة مـن الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة للأفراد وملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي، إذ يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.وتأخذ الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات الفردية في الاعتبار أن تكون انطلاقة المشاركة من منطقة مكة المكرمة وارتباطها بشعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، وأن يكون المشارك -أو أحد المشاركين على الأقل- سعوديا، ويكون جميع أعضاء الفريق مقيمين في المملكة، ويجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد، ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى.ومن شروط الجائزة، أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية تسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي وتعكس فكرة إبداعية أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة إعطاء أولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل أو صدرت له براءة اختراع في مجال محدد أو تم إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية كما يشترط أن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له وأنه راعي حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل المشاركة والموافقة عليها من قبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل، ورفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع «مبادرتي».يشار إلى أن الملتقى خلال موسمه الحالي يقدم مجموعة من الجوائز النوعية وتتضمن: جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية، وهي مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى، وجوائز الإبداع للمبادرات الفردية مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى، وجوائز الإبداع لمبادرات المحافظات، وتهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات، بحيث تشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة أو وضع حلول لها أو استجابة لحاجة أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.