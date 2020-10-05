اعتمدت السفارة الأمريكية في الرياض، نورة الوندة القحطاني، كأول محامية سعودية وسجلت اسمها في قائمة الجهات المعتمدة للترافع وتمثيل رعاياها في المملكة. وكشفت المحامية القحطاني في حديثها لـ«عكاظ»، عن كيفية اختيارها واعتزازها بحصولها على ترشيح من الجهات السعودية؛ ممثلة في وزارة العدل السعودية للترافع أمام القضاء السعودي عن الموقوفين أو أصحاب القضايا الكبرى على نفقة الدولة. • حدثينا أولا عن خطوات ترشيحك للدفاع عن المتهمين غير القادرين ماديا. •• في 19 فبراير 2018 اعتمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قرارا يتيح للمتهم الذي ليست لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقا لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم. ونص القرار رقم (1529) على تعيين وزارة العدل السعودية محامين على نفقة الدولة للمتهمين في الجرائم الكبرى، إذا كانوا غير قادرين مادياً، واعتمد الوزير القرار ليتيح للمتهم الذي ليست لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة، واقتصر القرار على المحامين في بداية تنفيذه، ثم في نهاية عام 1441 بدأ ترشيح وندب المحاميات السعوديات للدفاع عن المتهمين في القضايا الكبرى.وبفضل من الله تم ترشيحي لتولي عدد من ملفات لمتهمين في قضايا كبرى.تغييرات جذرية• ما الأنظمة القانونية الجديدة من واقع خبرتك التي سهلت وفتحت للمرأة أبوابا لم تستطع دخولها من قبل؟•• المرأة السعودية في رؤية 2030 لها النصيب الأكبر من التغيرات الجذرية الكبيرة التي قادت المجتمع إلى حقب جديدة، فالمرأة فُرضت عليها سابقا وصاية حدت من مشاركتها في تنمية المجتمع نحو الأفضل، كما أن التعديلات الجديدة ألغت الفروق بين الجنسين إذ إن عام 2019 توج مسيرة المرأة السعودية بقرارات تاريخية جعلت لها امتيازات لم تكن في إطار صلاحياتها سابقا.استكمال التتويج• هل ترين تمييزا بين المرأة والرجل في مهنة المحاماة؟•• قرار معاملة المحاميات أسوة بالمحامين يعد الجزء الأكبر على المستوى القانوني، كما أن المحامية السعودية حصلت على كامل حقوقها منها استخراج رخص المحاماة، والتوثيق، واستكمل التتويج في عام 2020 بأن فتح المجال للمرأة للحصول على رخصة الوساطة، والإصلاح، كما استطاعت المشاركة في التحكيم، فضلا عن تعميم النائب العام على معاملة المحاميات مثل المحامين، وتمكينهن من الاطلاع على أوراق من وكلهن، إضافة إلى المشاركة بالتحقيق وفقا للمادة 70.تعامل القضاة محفز• نسأل عن مدى تغير تعامل القضاة مع المحامية؟•• تعامل القضاة مع المحاميات أثناء مرافعاتهن في الجلسات محفز وجيد، ويتم التعامل مع المحاميات بكل احترام، وتقدير وبتجاوب وتسهيل للإجراءات، إذ نصت المادة (19) من نظام المحاماة السعودي «على الجهات القضائية والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي بعد التأكد من وكالته التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وألا ترفض طلباته دون مسوغ مشروع»، كما أن من النادر أن نسمع بأن يعيق قاض عمل المحاميات لا سيما في حال التزامهن بالأنظمة، وما لمسته في ترافعي أمام المحاكم القدر العالي من التقدير والثناء على دقة المحاميات بالتفاصيل، والالتزام بما ينص عليه النظام، ونلقى أثر ذلك حقيقة في أغلب الجهات الرسمية من سجون ومراكز شرط ونيابة عامة ووزارات وغيرها.قضايا الأمريكيين• ما أبرز القضايا التي نجحتِ في كسبها؟•• تم اختياري جهة معتمدة من السفارة الأمريكية بالرياض بعد الترافع في قضايا مقيمين ومواطنين من الجنسية الأمريكية وبحضور القنصل في إحدى الجلسات، وأبدى أعجابه بالنتائج التي تم تحقيقها للموكلين من بلده، ورضاه التام بتمثيلي لهم، وبذلك أصبحت أول سعودية معتمدة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم اعتماد عنوان الشركة الخاصة بالمحامية نورة الوندة في الموقع الإلكتروني الرسمي للسفارة.