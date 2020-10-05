بث عدد من المعلمين أحلامهم عبر «عكاظ» بمناسبة يومهم العالمي. وقال المعلم إبراهيم هزازي إن كل ما يريده المعلم في هذا اليوم التقدير والاحترام لما يقوم به من عمل جبار لخدمة الحركة التعليمية؛ سواء السابقة عن طريق المدارس والحالية عن طريق المنصة والخدمات الإلكترونية وجهدها مضاعف أكثر، مشيرا إلى أن المعلم لا يريد الهدايا والدروع التذكارية بقدر ما يريد في هذا اليوم وكل يوم في السنة التقدير والاحترام من المجتمع والاهتمام والتطوير من وزارة التعليم.أما المعلم سلطان محمد اللحياني فيرى أنه مع التطور والانفتاح في وسائل التواصل الاجتماعي والإيمان بتأثيرها على كافة المجتمع، ويقترح قناه إعلامية لإبراز دور المعلم بشكل عام وفي الأزمات، خصوصا مثلما يحدث حاليا مع أزمة فايروس كورونا، إذ يتم من خلال القناة المقترحة تسليط الضوء على المبادرات الاجتماعية والتعليمية التي يقدمها المعلمون خلال العام الدراسي.ويرى المعلم أحمد اليزيدي على وزارة التعليم إنشاء أندية اجتماعية للمعلمين على غرار الأندية التي أنشأها عدد من القطاعات على أن تكون برسوم رمزية في السنة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأندية ستساعد المعلمين على قضاء أوقات الفراغ وتنمية مهاراتهم الرياضية وتبادل الخبرات التربوية.ولفت المعلم ياسر الوذيناني إلى ضرورة إنشاء مستشفيات طبية ذات إمكانيات طبية عالمية، خصوصا بالمعلمين والمعلمات في مناطق ومحافظات المملكة وعمل خصومات في الفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية.