بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قامت «صحة الرياض» ممثلة بإدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بتأسيس وتشغيل وتفعيل العديد من البرامج والوحدات الطبية المتخصصة خلال الفترة من 1/1 وحتى 30/8/1441هـ، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، وتقليل مدد الانتظار، وتحسين تجربة المريض، وكفاءة الإنفاق، وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أنه تم خلال هذه الفترة تأسيس (6) مسارات للسكتة الدماغية في (6) مستشفيات على مستوى المنطقة، وتشغيل تجريبي لوحدة العيون في (4) مستشفيات هي: مستشفى الملك خالد بالخرج، مستشفى الملك خالد بالمجمعة، مستشفى الدوادمي العام، ومستشفى شقراء العام.

كما تم تفعيل عيادات السكري في (6) مستشفيات بمختلف محافظات المنطقة شملت مستشفى الملك خالد بالخرج، مستشفى القويعية العام، مستشفى شقراء العام، مستشفى وادي الدواسر، مستشفى الأرطاوية، وتفعيل عيادات السكري في مستشفى ضرما العام.

وأضاف بأنه تم تفعيل عيادات الكلى بجميع المستشفيات التي لديها مراكز كلى، وافتتاح المرحلة الأولى لمركز الأمير سلطان للقلب بالخرج، وانتقال مركز الكلى في مستشفى رويضة العرض للمبنى الجديد، وتحسين مؤشر جودة حركة التعاقدات، وكذلك البدء في التحضير ودعم مستشفى الملك خالد بالخرج بالتجهيزات اللازمة لبرنامج جراحات منظار الركبة وتبديل المفاصل، والبدء في التحضير ودعم مستشفى الملك خالد بالمجمعة بالتجهيزات اللازمة لبرنامج جراحات منظار الركبة وتبديل المفاصل، كما تم دعم برنامج اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى النساء والأطفال بالخرج بالتعاقد المؤقت بشكل كامل، ودعم برنامج أمراض الدم الوراثية بمستشفى النساء والأطفال بالخرج بالتعاقد المؤقت بشكل كامل، وتفعيل وحدة السمنة بمستشفى الملك خالد بالخرج.

وشدد على أن «صحة الرياض» تهدف من خلال هذه الجهود إلى تحقيق أهداف وزارة الصحة الإستراتيجية المتمثلة في تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، إذ تسهم هذه المنجزات في التشخيص المبكر للحالات والتدخل السريع وإنقاذ الحياة، وتقليل الإحالات خارج المستشفى ورفع جراحات اليوم الواحد، وتشخيص وعلاج مرض السكري قبل وبعد الإصابة، وسرعة التدخل واكتشاف الحالات وعلاجها، وعلاج حالات أمراض القلب والتدخلات الجراحية السريعة، وتحسين معايير مكافحة العدوى وبيئة المنشأة، وتحسين جودة التعاقدات والاستغلال الأمثل للموارد، وعلاج حالات اضطرابات النمو والسلوك وتحسين مؤشر جودة التعاقدات، ورعاية وعلاج المصابين بأمراض الدم الوراثية وتحسين مؤشر جودة التعاقدات.