عملت وكالات الفضاء عالمياً على تطوير الأدوات العلمية لاستخدامها في صناعة ثورة البيانات التي وصلت اليوم إلى تقنيات الجيل الخامس، التي ساهمت بشكل كبير في تجاوز كل العوائق التي سببتها جائحة كورونا المستجد على مستوى الصحة والتعليم والأعمال.



وتأتي مبادرة تنظيم الهيئة السعودية للفضاء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين اجتماع «قادة اقتصاد الفضاء 20» ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بهدف تنسيق جهود وكالات الفضاء في أكبر 20 دولة اقتصادياً على مستوى العالم للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ودعم الجهود القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء في ضوء رؤية مشتركة للنهوض بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي لقطاع الفضاء ورفع تنافسيته ودعم استدامة أنشطته.



ويناقش الاجتماع دور اقتصاد الفضاء في تشكيل آفاق جديدة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من تكنولوجيا الفضاء والبيانات الفضائية في مجابهة الجوائح، وتطوير منهجية قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الفضاء من خلال توصيات لتعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء ومشاركة البيانات الفضائية على مستوى الدول المشاركة.



ونظراً لاستمرار الإجراءات الوقائية لمكافحة فايروس «كوفيد - 19»، سيُعقد الاجتماع افتراضياً من خلال منصة إلكترونية بإشراف الأمانة السعودية لمجموعة العشرين والهيئة السعودية للفضاء، وذلك يوم (الأربعاء) القادم من الساعة 2:30م إلى 6:10م، ولمدة 100 دقيقة.