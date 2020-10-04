ناقش أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، المشاريع والخِدْمات الصحية بمنطقة الباحة.



وتبادل الأمير حسام مع الوزير الربيعة أمس في الرياض نماذج الحلول اللازمة للمشاريع المتعثرة بالباحة ومحافظاتها ومنها مراكز الكلى وطب الأسنان ومستشفيات المخواة والحجرة.



وأكد أمير الباحة أهمية ما تمثله الخِدْمات الصحية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل الخِدْمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة، وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الأمور والموضوعات المتعلقة بالخِدْمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة، إلى جانب أبرز المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة، وأبدى حرص الإمارة وتعاونها التام مع جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة مع صحة المنطقة، بهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع.



من جانبه نوه الربيعة باهتمام أمير منطقة الباحة وتوجيهاته التي من شأنها الارتقاء بالخِدْمات الصحية بالمنطقة إلى أعلى المستويات، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة.