يعقد مجلس الشورى صباح غد (الإثنين) جلسته العادية الستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، ويستمع المجلس لملاحظات الأعضاء ووجهات نظرهم حول تقريري هيئة حقوق الإنسان والمؤسسة العامة للتقاعد.



ويصغي المجلس للجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة ووزارة الصحة العراقية للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.



وتقدم لجان الاقتصاد والطاقة والمياه والزراعة والبيئة والحج والإسكان والنقل والاتصالات تقاريرها بشأن مشروع نظام الغرف التجارية، ونظام الأرصاد، ونظام صندوق التنمية العقارية وجدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة لإنشاء وإدارة مواقف السيارات، والتقرير السنوي للخطوط السعودية.



يذكر أن المجلس يعقد جلسة واحدة فقط هذا الأسبوع.