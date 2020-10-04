دشنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة وبالشراكة مع وزارة العدل خدمات مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في محافظة القنفذة ومحافظة الليث.



وأكد المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي أن هذه الخطوة تأتي في ظل سعي المودة لتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل الطرق. وحرصاً من الجمعية على تلمس حاجات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم في أماكن وجودهم.



وأضاف آل رضي أن المودة تحرص على تقديم خدماتها في مدن ومحافظات منطقة مكة كافة تسهيلاً للوصول إلى المستفيدين والمودة حالياً تقدم خدماتها في 8 فروع في كل من مدينة جدة وفي مكة المكرمة بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء ممثلة بمركز يسر وفي محافظة الطائف بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية. وفي محافظة الليث بالشراكة مع جمعية عفف الخيرية وفي محافظة الجموم بالشراكة مع جمعية التنمية الأسرية وفي محافظة القنفذة بالشراكة مع جمعية التنمية الأسرية، ويجري العمل حالياً على التوسع بزيادة فرعين في جدة وفرعين في مكة المكرمة.



وبيّن آل رضي أن عدد المستفيدين من خدمات مراكز شمل خلال النصف الأول من العام 2020م بلغ 3816 أسرة، تم تقديم 21.874 خدمة لهم. كما تم تقديم 58 استشارة قانونية. وبلغت نسبة فض النزاعات بين الأسر المنفصلة 12%.



وأوضح المدير العام للمودة أن الفريق في خدمات مراكز شمل يعمل طيلة أيام السنة ما عدا يومي عيد الفطر وعيد الأضحى ويقدم خدماته بمعدل 13ساعة يومياً، وجميع فريق المكاتب الأمامية هم أخصائيون اجتماعيون معتمدون ومصنفون من هيئة التخصصات الصحية لتقديم الخدمة بأفضل شكل ممكن. حيث تقدم للمستفيدين خدمات تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة وفض النزاعات بين الأسر وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والقانونية والعلاج السلوكي للأطفال المضطربين.