وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التوعوية للمعتمرين بجميع المواقيت وأماكن وجودهم بالمنطقة المركزية ومساجد الحل، تتوافق مع البروتوكولات الصحية التي تضمن سلامتهم وصحتهم بتلقى الخدمات عن بعد، تزامناً مع بدء توافد المعتمرين للمواقيت اليوم (الأحد) تطبيقاً للأمر السامي الكريم القاضي بالسماح بعودة العمرة تدريجياً في ظل جائحة كورونا.



ووفرت وزارة الشؤون الإسلامية بجميع المواقيت ومقر وجود المعتمرين المكتبات والشاشات الإلكترونية التي تقدم لضيوف الرحمن الخدمات التوعوية وبلغات عالمية وعبر تطبيق الباركود يمكن للمعتمرين تحميل أكثر من 3000 مادة علمية في مختلف العلوم الشرعية بما فيها الأحكام المتعلقة بالعمرة والزيارة عبر الأجهزة الذكية.



ونوه المعتمرون بالخدمات التوعوية الإلكترونية التي وجدوها بالمواقيت والتي تلامس حاجتهم وتساهم في التعريف بأحكام وصفة العمرة والزيارة وكل ما يتعلق بالأحكام الشريعة، مؤكدين أنها تساهم في تلقى المعلومة وفق البروتوكولات الصحية التي تضمن سلامتهم وصحتهم عن طريق تحقيق التباعد الجسدي.