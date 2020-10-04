رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة جاهزية 20 مركزاً إسعافياً داخل العاصمة المقدسة وعلى الطرق السريعة، وكذلك تم الاستعداد ورفع الجاهزية في أربعة مراكز إسعافية داخل الحرم المكي الشريف تزامناً مع العودة التدريجية للعمرة بالحرم المكي الشريف.



وكلف فرع الهيئة 46 كادراً صحياً للعمل في ثلاث ورديات على مدار الساعة مع تزويدهم بأحدث المعدات الإسعافية، وسيارات الغولف الصغيرة لنقل المرضى والمصابين بسرعة.



وقال المتحدث باسم الهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان إنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لكل الطواقم الإسعافية والطبية عند نقل المرضى والمصابين للحفاظ على سلامة الجميع.