أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة تسمية ممثليها في لجان التقدير بأمانات وبلديات منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.



جاء ذلك في خطاب وجهه مساعد المحافظ لإدارة العقارات بالهيئة بسام محمد البسام، حيث حدد فيه أسماء ممثلي الهيئة في 26 أمانة وبلدية في منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.



وجاءت الأسماء كالتالي:



1- ماجد محمد الزهراني (أمانة محافظة جدة).



2- إبراهيم صديق العواجي (بلديات الكامل وخليص وحجر ورابغ).



3- ثابت ساعد الزايدي (أمانة محافظة الطائف وبلديات قيا وتربة وبني سعد وميسان والقريع).



4- حسن عبدالله المعدلي (بلديات ظلم والمحاني والخرمة ورنية).



5- عبدالعزيز عائض الحارثي (بلديات الشواق والقنفذة والعرضية الشمالية والعرضية الجنوبية).



6- محمد فواز الخواجي (بلديات الليث وأضم والمظيلف والقوز وحلي وسبت الجارة).