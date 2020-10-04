أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 390 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 511 حالة تعافٍ إضافية، 25 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 336387 حالة، من بينها 10027 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 955 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 321485 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4875 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.